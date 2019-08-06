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Систему спортподготовки планируют улучшить в Пензенской области

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В Пензенской области намерены усовершенствовать систему спортивной подготовки. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, сообщает пресс-центр правительства региона.

По его словам, для подготовки спортсменов в регионе созданы все условия, однако желаемых результатов нет. Основной причиной губернатор назвал недостаточность квалификации спортивных специалистов и тренеров.

«Если в отрасли не хватает кадров, необходимо проработать вопрос их переподготовки», — приводит слова Белозерцева ИА «Пенза-пресс».

С 2020 года пензенские тренеры будут проходить курсы переподготовки и повышения квалификации в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни».

Система подготовки спортивного резерва Пензенской области включает в себя 21 организацию для подготовки спортсменов для сборных команд России и региона, 31 учреждение дополнительного образования. В них занимаются 31,1 тыс. человек.

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