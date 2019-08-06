Карантин по бешенству сняли в Саратовской области

На двух территориях в Саратовской области отменен карантин по бешенству. Специалисты провели все необходимые мероприятия для ликвидации очагов заболевания.

Карантинный режим действовал в поселке Татищево с апреля. Причиной стало обнаружение бешеной кошки, которая погибла в подсобном хозяйстве на улице Полевой. Населенный пункт был объявлен неблагополучной территорией по заболеваемости бешенством, контроль за ликвидацией очага осуществляло управление ветеринарии. После проведения необходимых мероприятий карантин отменен, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Кроме того, с начала августа отменен карантин по бешенству, который действовал на части территории Саратова. Специалисты провели подворовой обход, вакцинировано 540 домашних и сельскохозяйственных животных.