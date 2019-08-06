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Женщина погибла в загоревшейся во время ДТП машине в Тульской области

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Женщина-водитель погибла в результате ДТП с участием грузовика в Тульской области. Легковой автомобиль загорелся после столкновения.

Авария произошла на трассе «Крым» на территории Чернского района. По данным очевидцев, водитель Renault Duster не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу. В результате легковушка совершила столкновение с грузовиком DAF. Об этом сообщают «Тульские известия».

От удара Renault загорелся. Женщина погибла за рулем.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области легковой автомобиль Honda сгорел после столкновения с грузовиком. Водитель скончался на месте.

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