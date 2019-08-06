Полиция задержала в Ростовской области банду подпольных оружейников

В Ростовской области задержаны члены банды, занимавшейся подпольным производством и сбытом оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержаны три человека, один из них ранее судим за аналогичные преступления, передает ТАСС. Полиция изъяла три изготовленных кустарно пистолета, запчасти к оружию и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия группой лиц по предварительному сговору»).

В июне полиция обнаружила у жителя подмосковных Химок пять пистолетов различной модификации, семь частей различного оружия, а также более 1 тыс. патронов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.