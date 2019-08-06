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В Карелии дали разрешение на отстрел гуляющего по городу медведя

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Министерство природных ресурсов Карелии выдало разрешение на отстрел медведя, который бродит по Беломорску. Животное неоднократно замечали на набережной и в жилых кварталах.

О хищнике сообщили пользователи социальных сетей. Медведя неоднократно замечали в черте Беломорска, он разгуливал по набережной и возле порта. С момента появления животного на улицах началось патрулирование полиции и Росгвардии. Изначально предполагалось, что медведь не представляет угрозы для горожан. Однако специалисты минприроды региона выдали разрешение на отстрел хищника. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В охотнадзоре уточняют, что животному не более двух лет.

Ранее сообщалось, что в Североморске (Мурманская область) бурый медведь вышел в городской парк. Выгнать животное в лес не удалось, в связи с чем было принято решение об отстреле хищника.

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