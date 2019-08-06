Названы самые популярные авианаправления среди мужчин и женщин

Сервис по поиску билетов назвал самые популярные авианаправления. Предпочтения мужчин и женщин разошлись. Представители сильного пола на 16% чаще заказывали билеты в Санкт-Петербург. В фаворитах также были Москва и Минеральные Воды. Женщины на 27% чаще выбирали Сочи, Крым и Краснодар. За рубежом мужчины интересовались полетами в Берлин, Рим, Прагу и Бангкок. Россиянки же на 20% чаще мужчин выбирали Париж, Барселону, Тель-Авив, Стамбул и Ларнаку.