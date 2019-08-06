Прямой эфир

Названы самые популярные авианаправления среди мужчин и женщин

0
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис по поиску билетов назвал самые популярные авианаправления. Предпочтения мужчин и женщин разошлись. Представители сильного пола на 16% чаще заказывали билеты в Санкт-Петербург. В фаворитах также были Москва и Минеральные Воды. Женщины на 27% чаще выбирали Сочи, Крым и Краснодар. За рубежом мужчины интересовались полетами в Берлин, Рим, Прагу и Бангкок. Россиянки же на 20% чаще мужчин выбирали Париж, Барселону, Тель-Авив, Стамбул и Ларнаку.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017