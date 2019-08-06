Патологоанатома в Волжском будут судить за подмену результатов вскрытия

В Волжском (Волгоградская область) в суд передано уголовное дело в отношении патологоанатома, которую обвиняют в судебном подлоге. Медик не провела необходимые исследования тканей умершего и составила протокол на основе образцов органов других лиц.

По данным следствия, женщина произвела вскрытие 33-летнего мужчины, который скончался в городской больнице. Она не провела гистологическое исследование, в связи с чем в протоколе вскрытия отсутствовал подлинный диагноз. Чтобы избежать дисциплинарной ответственности, патологоанатом составила документ на основе исследования образцов органов четырех умерших. Тело умершего женщина направила на захоронение, а родственникам отдала свидетельство, в котором указана подложная причина смерти. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Служебный подлог». Материалы дела переданы в суд.