Экс-главу якутского аэропорта осудили за взятки на «благородные цели»

Бывшего гендиректора международного аэропорта Якутска Николая Местникова признали виновным в получении взяток на 27 млн рублей и приговорили к девяти годам колонии. Также его оштрафовали на 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе Якутского горсуда во вторник, 6 августа.

Кроме того, Местникову в течение четырех лет после освобождения запрещено занимать руководящие должности, передает «РИА Новости».

Следствие установило, что с 2014 по 2018 год гендиректор аэропорта собирал деньги с бизнесменов, занимавшихся упаковкой багажа и уборкой, за продление договора.

В последнем слове Местников заявил, что деньги, полученные от предпринимателей, шли на «благородные цели» — «начиная от протезирования зубов работников предприятия и заканчивая ремонтом подъездов». При этом он не признал свою вину и связал уголовное преследование со своим выдвижением в депутаты регионального собрания.

В июле в Санкт-Петербурге чиновника, ответственного за проверки уличных торговых точек, оштрафовали на 650 тыс. рублей за получение взяток медом, маслом и яйцами. Госслужащий признал вину лишь частично, заявив, что «мед не брал».