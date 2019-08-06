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Последствия урагана устраняют в Оренбуржье

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На территорию Оренбургской области в ночь с 5 на 6 августа обрушился ураган. Порывы ветра достигали 24 м/с и привели к аварийному отключению электричества в нескольких населенных пунктах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, около 21:00 произошло аварийное отключение электричества в селах Буденовка, Ключи, Старояшкино, Урицкое и Ероховка Грачевского района. Под отключение попали 15 социальных объектов и 1643 частных дома, в которых проживают более 4 тыс. человек, пишет РИА «Оренбуржье».

Стихия также повредила кровли на двух зданиях — отделении хирургии и поликлиники Грачевской районной больницы. Погибших и пострадавших нет. В Аскеевском районе повреждены кровли двух соцобъектов, также пострадали частные дома в селах Баландино, Заглядино и Лекаревка. Информация по характеру повреждений уточняется.

В обоих районах работали спасатели и аварийные бригады электриков. В ликвидации последствий урагана задействованы свыше 50 человек. К 6:00 в Грачевском районе электроснабжение было восстановлено полностью. В Асекеевском без света остаются три населенных пункта, уточняет агентство.

Штормовое предупреждение в Оренбуржье объявили вечером 5 августа. На базе ГУ МЧС России по области был собран межведомственный штаб, который возглавил и.о. первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства региона Сергея Балыкина.

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