Глава Тамбовской области отметил рост объемов производства в регионе

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отметил, что на фоне общеэкономической ситуации в стране экономика региона по итогам I полугодия выглядит достойно. Растут объемы производства, особенно выделяется динамика строительной отрасли — рост почти на 20%, сообщает администрации правительства области.

По данным Тамбовстата, оборот организаций по всем видам деятельности вырос в регионе на 4% по сравнению с прошлым годом. Объем отгруженных товаров вырос на 15%, пишет ИА «Абирег».

Строительный рынок возглавил список лидеров на рынке — предприятия выполнили работы на 11,4 млрд рублей.

Глава региона также подчеркнул, что достижение высоких социально-экономических показателей развития зависит от эффективности взаимодействия органов власти между собой, с органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области зафиксирован рост числа индивидуальных предпринимателей. По-прежнему большая часть малого и среднего бизнеса концентрируется в городах.