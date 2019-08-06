Минобороны назвало причину ЧП под Ачинском

Пожар и взрывы боеприпасов на территории военной части в Ачинском районе Красноярского края могли произойти в связи с человеческим фактором. Об этом во вторник, 6 августа, заявил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — цитирует Булгакова ТАСС.

Булгаков прибыл в район ЧП 5 августа. По его словам, потушить пожар на артиллерийском складе планируется до конца дня 6 августа. В работе — 10 самолетов Ил-76 и вертолеты.

Пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части произошел 5 августа. Из-за возгорания начали взрываться боеприпасы, на территории Ачинского района был введен режим ЧС.

Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км эвакуированы, 3,8 тыс. из них согласились остаться в пунктах временного размещения. К настоящему моменту взрывы прекратились, однако людей просят не возвращаться самовольно в свои дома из-за сохраняющейся опасности. В частности, мэр Ачинска Илай Ахметов призвал местных жителей не посещать зону возможного риска.

В результате пожара и взрывов пострадали 12 человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще один человек числится пропавшим без вести.