В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли граждане Таджикистана

В аварии с участием микроавтобуса в Рязанской области погибли граждане Таджикистана. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

«По предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана», — отметил собеседник информагентства.

Он добавил, что транспортное средство с российскими номерами было зарегистрировано на частное лицо.

В аварии, которая произошла на 405-м км трассы М5, погибли семь человек. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», среди пострадавших оказался мальчик 2007 года рождения.

ДТП произошло около 5:00 мск 6 августа. На трассе столкнулись микроавтобус Mercedes Vita и внедорожник Toyota Land Cruiser. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.