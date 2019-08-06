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В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли граждане Таджикистана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В аварии с участием микроавтобуса в Рязанской области погибли граждане Таджикистана. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

«По предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана», — отметил собеседник информагентства.

Он добавил, что транспортное средство с российскими номерами было зарегистрировано на частное лицо.

В аварии, которая произошла на 405-м км трассы М5, погибли семь человек. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», среди пострадавших оказался мальчик 2007 года рождения.

ДТП произошло около 5:00 мск 6 августа. На трассе столкнулись микроавтобус Mercedes Vita и внедорожник Toyota Land Cruiser. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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