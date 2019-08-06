В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки

В Хиросиме прошла церемония, посвященная 74-ой годовщине атомной бомбардировки. Минуту молчания в Парке мира объявили ровно в 8:15, когда началась атака на город.

В этом году почтить память жертв трагедии приехали делегации из 95 стран. Впервые своего представителя в Хиросиму направила Мальта.