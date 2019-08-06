Военные специалисты восстанавливают земляную дамбу в Тулуне

Военные специалисты ведут работы по восстановлению земляной дамбы в Тулуне Иркутской области. Сооружение пострадало во время паводка на реке Ия. Военные железнодорожники расширят дамбу до 5 метров, высота насыпи увеличится до 4 метров. Всего необходимо восстановить около 3 км поврежденных участков.