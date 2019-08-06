Прямой эфир

Вдова Децла отказалась проводить ДНК-тест сына ради наследства

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) решила не проводить ДНК-экспертизу сына для получения наследства. Об этом 5 августа сообщила «Экспресс-газета».

Уличный боец: каким мы запомним рэпера Децла
Известный музыкант умер в возрасте 35 лет

По информации издания, отец музыканта Александр Толмацкий сомневается в том, что его сын является отцом ребенка. Как отметил мужчина, в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоит прочерк, поэтому юридически мальчик не является родственником Децла и не может стать его наследником.

Для этого нужно сделать тест, от которого Юлия Толмацкая отказалась.

Кроме того он заявил, что мальчик не похож на музыканта, а его жена Юлия сообщила о своей беременности уже на третьем месяце.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. Кириллу Толмацкому стало плохо после выступления в Ижевске. Как ранее сообщил его концертный директор, причиной смерти стала остановка сердца. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

Дебютный альбом Децла «Кто? ты» вышел в 2000 году и позже стал одной из самых продаваемых пластинок в РФ. Всего музыкант записал восемь альбомов. Большую известность ему принесли хиты «Вечеринка», «Слезы», «Письмо», «Для тебя». Кроме того, исполнитель неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рэпер Децл посмертно удостоился звания «Хип-хоп-легенда»
Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017