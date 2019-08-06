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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве во вторник, 6 августа, ожидается от 15 до 17 градусов тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В столице будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Давление составит 738 мм ртутного столба, относительная влажность 85%.

В ночь на среду, 7 августа, температура понизится до 10-12 градусов.

3 августа стало известно, что погодные аномалии этим летом в России связаны с высоким стационарным циклоном над Уралом. Также холодная погода вызвана тем, что с моря Лаптевых, Карского моря и Новой земли в среднюю полосу приходят холодные воздушные массы.

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