Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 августа

В Москве во вторник, 6 августа, ожидается от 15 до 17 градусов тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В столице будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Давление составит 738 мм ртутного столба, относительная влажность 85%.

В ночь на среду, 7 августа, температура понизится до 10-12 градусов.

3 августа стало известно, что погодные аномалии этим летом в России связаны с высоким стационарным циклоном над Уралом. Также холодная погода вызвана тем, что с моря Лаптевых, Карского моря и Новой земли в среднюю полосу приходят холодные воздушные массы.