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Штаб-квартира ООН останется в Нью-Йорке

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Фото: Global Look Press/Li Muzi/ZUMAPRESS.com
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Перенос основной штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в ближайшее время не планируется, поскольку у организации множество других задач. Об этом «Известиям» заявила председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Так она прокомментировала вопрос о доступе делегаций к штаб-квартире организации, который сегодня только формально является равным. Однако, прежде чем этот доступ получить, дипломатам должны выдать американскую визу, что в последнее время делают избирательно. Соответственно, представленность некоторых стран в ООН оказывается под угрозой. И в этой связи логичным было бы поднятие вопроса о переносе основных уставных органов, например, в Дворец Наций в Женеве.

«Насколько знаю, перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка на повестке дня не стоит. Что сейчас важнее, так это определить, как сделать ООН организацией для всех, и это та задача, которая находится в центре моей работы на этом посту», — ответила Гарсес.

Также она рассказала о реформировании организации, проблемах с финансированием миротворческих операций и роли России в защите многостороннего международного порядка.

«Я ценю поддержку, которую Россия оказывает системе ООН. Эта страна — один из главных доноров (ООН — ред.)», — заявила Гарсес.

Она добавила, что хотела бы и дальше сотрудничать с представителями Москвы в том числе и ради укрепления международного сотрудничества.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Россия — один из главных доноров ООН»

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