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В ФБР считают террористов-одиночек с идеями белого шовинизма серьезной угрозой

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Фото: TASS/Zuma
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Террористы-одиночки с идеями белого шовинизма представляют серьезную угрозу, считают в Федеральном бюро расследований (ФБР) США. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила The Wall Street Journal.

США занимаются в настоящее время 850 делами о внутреннем терроризме, и в большинстве из них фигурируют лица, приверженные идеям расизма и белого шовинизма.

«Наибольшую озабоченность вызывают одиночки, в основном использующие огнестрельное оружие», — цитирует ТАСС мнение сотрудника контртеррористического отдела ФБР Майкла Макгэррити.

Отмечается, что борьба с одиночками осложнена тем, что в последние годы спецслужбы США были сосредоточены на противодействии исламскому терроризму.

По последним данным, в результате инцидента, который произошел в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо в штате Техас примерно в 11:00 субботы (20:00 мск), погибли по меньшей мере 22 человека и более 20 получили ранения. Задержанный перед терактом выложил в Сеть свой манифест с призывом сопротивляться вторжению мексиканских мигрантов.

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