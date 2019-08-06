Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), производящей крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», рассказали об основных характеристиках боеприпасов. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщило ТАСС.

«Они предназначены для вооружения боевых самолетов всех типов, включая истребитель Су-57, могут размещаться на авиационных пусковых или катапультных устройствах», — цитирует агентство представителя КТРВ.

Ракета «Гром-Э1» способна преодолевать расстояние от 10 до 120 км до цели. А боеприпас «Гром-Э2» может поражать противника в диапазоне от 10 до 50 км.

10 июля «Известия» писали, что в Крыму будут развернуты новейшие зенитные комплексы «Тор-2М». Они способны с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Комплексы поступят на вооружение 1096-го зенитного полка Черноморского флота.