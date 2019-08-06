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Названы избавляющие от дневной сонливости продукты

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ottfried Schreiter
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Профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала, какие продукты помогут справиться с сонливостью днем. Об этом 5 августа сообщило издание «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, дефицит энергии возникает у людей в 15–16 часов. Именно в это время взбодриться помогут овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, а также грецкие орехи или миндаль.

Врач связала возникновение сонливости с избытком принимаемой пищи, когда кислород с кровотоком полностью перемещается к желудку, при этом мозг испытывает кислородное голодание.

Поэтому она рекомендовала употреблять перечисленные продукты, не превышая дозу в 200–300 граммов. Воду и соки медик посоветовала пить не раньше чем через 40 минут после приема пищи. Помимо этого эксперт рекомендовала делать легкую зарядку во второй половине дня.

13 июля специалист рассказал о норме по количеству часов сна для каждого человека.

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