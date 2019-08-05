Несколько улиц перекроют в Тюмени до конца октября

В Тюмени запланирована реконструкция участка трубопровода теплосетей. Поэтому часть улиц будет перекрыта, однако для автомобилистов будут действовать объездные пути.

Так, до 30 октября движение для транспорта ограничено по автодороге улицы 25-го Октября (на участках от Водопроводной до Орджоникидзе и от Пристанской до Свердлова). Помимо этого, водителям следует объезжать улицу Свердлова на участке от 25-го Октября до Водников, а на Водников участок от Пароходской до дома № 4 по улице Фурманова, передает megatyumen.ru.

Ранее в Тюменской области была завершена реконструкция дороги Тюмень – Нижняя Тавда. В настоящий момент в Нижнетавдинском районе идет подготовка к ремонту дороги Нижняя Тавда – Новотроицкое.