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Марафон «Все грани Гранина» пройдет в шести регионах России

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Культурологический марафон «Все грани Гранина», приуроченный к 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина, будет проходить с 8 августа по 13 декабря. Выставки, флешмобы, кинопоказы и интерактивные мероприятия запланированы в шести регионах страны.

Старт проекта будет дан в Курске. С 8 по 11 августа мероприятия пройдут в Областном дворце молодежи, пишет «Курская правда». Марафон будет включать выставку уникальных материалов о жизни и творчестве Даниила Гранина, дискуссионный клуб, ретроспективный кинофестиваль фильмов, читательский марафон, флешмоб по творчеству прозаика. В Курске презентуют проект «Колыбель» — культурологический центр на малой родине писателя.

Даниил Гранин родился в 1919 году в селе Волынка Курской губернии РСФСР и умер в Санкт-Петербурге в 2017 году. Он участвовал в Великой Отечественной войне. В 1945–1950 годах работал в Ленэнерго. Позже начал публиковаться в журнале «Звезда». Среди его наиболее известных произведений — «Иду на грозу», «Искатели», «После свадьбы».

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