Башню в поселке Лев-Толстой Липецкой области решили сохранить

Одна из двух уцелевших башен в поселке Лев-Толстой Липецкой области останется на месте, сообщил GOROD48 и.о. главы одноименного района Эдуард Брагин. Ее стены будут нетронуты, но три старых железных резервуара решено удалить.

Причиной обрушения 23 июня стали прогнившие подпорки резервуара для воды, который под своим весом при падении развалил кладку. По словам Брагина, задержка в восстановлении была связана с особенностями разборки железных резервуаров. 2 августа к демонтажу приступила строительная фирма.

После завершения работ к коммуникациям будет подключен дом, который располагается в зоне потенциального обрушения башни. Ранее из-за этой ситуации в поселке ввели режим ЧС.