Всероссийский день поля пройдет в Астрахани

Во вторник, 6 августа, на базе опытной станции филиала федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Вавилова в Астрахани пройдёт Всероссийский день поля. Основной темой встречи станет использование мирового генофонда сельскохозяйственных культур для развития региона.

Для участников проведут презентации саженцев опытных станций из различных регионов страны. Гости посетят поля астраханской станции, где увидят коллекционные образцы зернобобовых, бахчевых, овощных и технических культур, таких как хлопчатник, кенаф, джут, канатник и другие. «Астрахань 24».

Астраханские специалисты также представят выращиваемые мировые коллекции фасоли, арбуза, хлопчатника, дыни и многих других. Эксперты оценят и ягодные культуры – малину, смородину и даже садовую землянику. Особое внимание будет уделено демонстрационному саду, впервые заложенному на астраханской станции на площади 3,5 га.