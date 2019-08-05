Спортивную площадку создали в поселке Зеленый Тамбовской области

В поселке Зеленый Рассказовского района Тамбовской области построили универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием. На работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» потратили 1,9 млн рублей.

Завершен монтаж рулонного резинового покрытия, на которое нанесена разметка, установлены волейбольные кольца, установлено ограждение. Создание площадки началось в 2018 году. Тогда территорию просто заасфальтировали, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В конце июля в Грязинском районе Липецкой области открыли скейтодром, велотрассу длиной 850 м с крутыми поворотами, три беговые дорожки и специальную площадку для сдачи норм ГТО.