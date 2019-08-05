Авиация МО РФ за сутки потушила более 150 тыс. га лесных пожаров в Сибири

Самолеты и вертолеты Министерства обороны России, направленные в Красноярский край и Иркутскую область для тушения лесных пожаров, за сутки ликвидировали горение на площади более 150 тыс. га. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

«За полетную смену 5 августа авиационная группировка Минобороны России совершила 60 вылетов, 160 сбросов на открытые очаги возгорания 1688 т воды и ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади свыше 150 тыс. га», — указано в сообщении.

Уточняется, что самолеты Ил-76 совершили 24 вылета, сбросив 1008 т, а вертолеты Ми-8 совершили 36 вылетов, сбросив 660 т.

По данным МЧС от 5 августа, площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась за неделю на 25%. Сейчас активное горение наблюдается на площади 57 тыс. га. На особом контроле — два возгорания в пятикилометровой зоне в Иркутской области.

4 августа шаманы провели обряд жертвоприношения для прекращения природных возгораний. Они задействовали ритуальную пищу, били в бубны и обращались к духам с молитвами.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев текущего года составляет 2,4 млрд рублей.