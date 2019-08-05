Число жертв стрельбы в Техасе выросло до 21

Количество жертв массовой стрельбы в техасском городе Эль-Пасо выросло до 21 человека, сообщило в понедельник, 5 августа, полицейское управление города на странице в Twitter.

«С сожалением информируем, что погибших стало на одного больше», — написали представители полиции. Отмечается, что человек скончался в больнице.

Ранее в понедельник стало известно, что мужчину, который устроил массовую стрельбу в техасском городе Эль-Пасо, обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В этой связи ему грозит смертная казнь.

За одни сутки в трех американских штатах произошла кровавая стрельба. Таким образом, жертвами первого — и самого массового убийства — в техасском городе Эль-Пасо стали 21 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности против латиноамериканцев, «наводнивших» Техас. Дело о стрельбе в Эль-Пасо рассматривается как преступление на почве ненависти.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.