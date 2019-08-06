Ростовская область увеличила производство зерновых

В Ростовской области закончили уборку хлеба. В этом году урожай ранних зерновых и зернобобовых культур превысит 11 млн 140 тыс. т, что на 7–8% больше прошлогоднего показателя.

За последние несколько лет Ростовская область практически удвоила производство зерновых культур, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».

«Это не случайность, это целенаправленный кропотливый труд, стратегия победы. Ведь такого не было раньше. Если вспомнить, то еще 7–10 лет назад регион собирал гораздо меньше — ежегодно урожай зерна составлял 6–7 млн т вместе с поздними культурами. Это говорит о том, что Ростовская область за последние годы практически удвоила производство зерновых культур, благодаря кропотливому труду наших селян, господдержке и внедрению научно-обоснованной культуры земледелия», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Специалисты отмечают высокое качество собранного зерна. По предварительным данным Центра оценки качества зерна, новый урожай на 90% состоит из продовольственной пшеницы. Это позволит Ростовской области полностью обеспечить собственные потребности, а также увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции.

В сельском хозяйстве занято 13% экономически-активного населения Ростовской области, регион является крупнейшим экспортером продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на Юге России.