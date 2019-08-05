Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

Россия готова отразить любые угрозы, возникающие для страны в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 5 августа.

Глава государства напомнил, что ответственность за разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями полностью лежит на американской стороне. Он поручил Минобороны и МИДу, а также Службе внешней разведки России внимательно отслеживать дальнейшие шаги США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности, и, в случае необходимости и наличия доказательств активной деятельности Соединенных Штатов в этой сфере, начать полноформатное создание аналогичных ракет.

«Мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет <…> Мы не будем их размещать до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты <…> американского производства», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, в случае необходимости у РФ есть чем «парировать» реальные угрозы со стороны США, в частности ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, в том числе гиперзвуковыми «Цирконами».

Вместе с тем глава государства выразил надежду на то, что «здравый смысл и чувство ответственности американских коллег и их союзников и перед своими народами» возобладают, что позволит «взвесить все возможные опасные последствия» ликвидации договора и начать серьезный диалог. Россия со своей стороны, отметил Путин, готова незамедлительно «возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности».

В феврале 2019 года США начали процедуру выхода из договора, обвинив Россию в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Доказательств в Вашингтоне не привели, в то время как в Москве не раз опровергали обвинения американской стороны. В ответ Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. Таким образом, ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

В Соединенных Штатах договор называли устаревшей сделкой времен холодной войны и заявляли, что не боятся гонки вооружений с Россией, обвиняя Москву в ликвидации документа.

В МИД РФ назвали решение Вашингтона о выходе из ДРСМД ошибкой, обвинив американские власти в желании «избавиться от ограничений». В ведомстве призвали США отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности ради деэскалации напряженности в мире.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.