Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы

Южный дублер Кутузовского проспекта будет выполнять функцию 24-й вылетной магистрали Москвы. Об этом в понедельник, 5 августа, рассказал столичный мэр Сергей Собянин во время инспекции строительства трассы.

По его словам, Кутузовский проспект и Можайское шоссе являются одними из самых плотно загруженных дорог, поэтому для улучшения обстановки на них было задумано строительство северного и южного дублеров Кутузовского проспекта, сообщает НСН.

Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД. Несмотря на то что строительство предполагает много переходов через железные дороги, улицы, а также сложные инженерные сооружения, Собянин выразил уверенность, что проект будет завершен до конца 2020 года.

2 августа на Воробьевых горах в Москве приступили к монтажу основания прыжкового трамплина. Там же возведут три горнолыжных склона и спортивную школу.