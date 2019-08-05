Электронную базу данных о Демидовых создают в Свердловской области

В Свердловской области планируется создание обширной электронной базы данных о династии Демидовых. В нее попадут документы, собранные работниками архивов в Тульской, Свердловской, Ярославской, Нижегородской и многих других областях, а также в Италии, Франции, Финляндии, Англии, Швейцарии. В базу также планируется включить фотографии и сборники о династии, пишет ТАСС.

По словам директора Госархива Свердловской области Евгения Шабалина, есть возможность обмена документами с министерством культуры Тульской области. Из Европы уже доставили протокол распродажи имущества Анатолия Демидова, альбом схем и оборудования Нижнетагильского завода Авроры Карамзиной, заявку Демидовых на участие во Всемирной промышленной выставке 1900 года в Париже, множество писем и отчетов, передает Tagilcity.ru.

Демидовы — род богатейших российских предпринимателей (заводчиков и землевладельцев), выдвинувшийся при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Основатели многих уральских городов внесли неоценимый вклад в освоение и развитие этого региона. В XIX веке Демидовы отходят от предпринимательской деятельности и вливаются в ряды европейской аристократии с купленным в Италии титулом князей Сан-Донато.