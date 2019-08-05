Посвященный гречке фестиваль прошел в Оренбургской области

В Абдулино Оренбургской области отметили праздник урожая «Гречишное зернышко». На концерте выступили местные самодеятельные коллективы и солисты, а также артисты из столицы региона.

Для посетителей работали выставки сельскохозяйственной техники, семейных поделок «Гречневая фантазия», прошла презентация изделий из гречневой шелухи. На чайном дворе организовали дегустацию гречишного меда. Ремесленники подготовили мастер-класс по художественной ковке и изделиям из камня и дерева.

«Абдулинские лесоводы занимают достаточно высокий уровень в сельском хозяйстве региона», — цитирует РИА «Оренбуржье» и.о. министра сельского хозяйства Валерия Новоженина.