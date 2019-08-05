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Детские дома Омской области модернизируют в 2020 году

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В Омской области начинается модернизация системы заботы о детях, оставшихся без попечения родителей. Со следующего года все детдома и школы-интернаты станут центрами содействия семейному воспитанию.

«Основными направлениями деятельности центров будут не только содержание и воспитание детей, но и решение вопросов возвращения их в кровные семьи, передачи их в семьи родственников или устройства в замещающие семьи», — пояснила заместитель министра образования Омской области Оксана Груздева, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Предполагается, что в учреждениях оставят лишь тех ребят, кто из-за психофизических особенностей не смогут жить в приемных семьях. В начале сентября состоится публичная защита «дорожных карт» развития организаций для сирот.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила проект о стандартах обучения и воспитания детей-сирот в специальных учреждениях. Новый закон, помимо помощи в социализации, подразумевает период получения первой профессии в старших классах.

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