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СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следственный комитет (СК) России в понедельник, 5 августа, объявил в розыск одного из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве — Сергея Фомина.

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Речь идет о несанкционированной акции, которая состоялась в российской столице 27 июля.

«Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления», — цитирует «РИА Новости» заявление СК РФ.

Благодаря этому мужчине удалось скрыться от правоохранительных органов. Заочно ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки».

На сегодняшний день среди задержанных по делу о событиях 27 июля числится девять человек, все они арестованы по решению суда.

27 июля в центре Москвы состоялась несанкционированная акция. Выйти на митинг людей призвали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. Несмотря на предупреждения МВД о незаконности мероприятия, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

В ходе митинга собравшиеся применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате было задержано более 1 тыс. человек, в отношении троих возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). По еще трем инцидентам ведутся проверки. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. 30 июля столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что применение силы правоохранительными органами в отношении участников несанкционированной акции в Москве 27 июля было оправданным. Состоявшееся мероприятие он назвал заранее спланированными массовыми беспорядками, так как разрешения на проведение акции «никто не спрашивал и даже не пытался». Собянин поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение безопасности в городе, отметив, что они выполняли свой долг.

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