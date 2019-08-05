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Адвокат рассказал о перспективах освобождения похищенных Киевом россиян

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, перешедшие в 2014 году на службу в российскую армию и затем похищенные Киевом, испытывают в украинской тюрьме серьезные проблемы со здоровьем. Об этом «Известиям» рассказал адвокат Валентин Рыбин, представляющий россиян.

Ситуация крайне сложная, отметил юрист. В последнее время у Баранова и Одинцова ухудшилось здоровье. Защита надеется на скорейшую реализацию обмена заключенными между Москвой и Киевом. По словам Рыбина, есть все основания полагать, что двое военнослужащих в случае реализации обмена будут внесены в соответствующие списки.

Собеседники в российских дипломатических кругах пояснили «Известиям», что РФ готова обсуждать возможность обмена украинских заключенных на россиян, которые удерживаются в соседней стране.

Подробнее читайте в материале «Известий» 6 августа

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