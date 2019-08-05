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Партия новых автобусов прибыла в Арзамас

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В Арзамас (Нижегородская область) прибыли 11 новых автобусов «ПАЗ» средней вместимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Транспорт выйдет на линию с небольшим пассажиропотоком через несколько недель. Вся техника может работать как на бензине, так и на метане. В МУП «Аразамаспассажиравтотранс» рассчитывают, что использование на более экономичном топливе сделает их окупаемыми, пишет ИА «НьюсНН».

Вторая партия работающих на газомоторном топливе автобусов прибудет в город в сентябре. Шесть «КАВЗов» большой вместимости выйдут на маршруты, которые ведут к крупным предприятиям.

Как отмечает глава города Александр Щелоков, новые автобусы решают задачи по обновлению парка, уменьшению времени ожидания транспорта и развитию туризма.

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