Мотоциклист погиб в результате ДТП в Уссурийске
Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП в Уссурийске, в результате которого погиб мотоциклист. Его пассажир доставлен в больницу.
Авария произошла на улице Некрасова. По данным ГИБДД, водитель мотоцикла не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Мужчина получил закрытый перелом левого предплечья и правого бедра, а также сотрясение головного мозга. Мотоциклиста доставили в больницу, где он скончался. Его пассажир госпитализирован с ушибом грудной клетки и закрытой травмой живота, пишет ИА UssurMedia.
Очевидцы утверждают, что при водителе и пассажире были спиртные напитки.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области мотоциклист наехал на бордюр и упал. В результате 30-летний мужчина скончался.