Мотоциклист погиб в результате ДТП в Уссурийске

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП в Уссурийске, в результате которого погиб мотоциклист. Его пассажир доставлен в больницу.

Авария произошла на улице Некрасова. По данным ГИБДД, водитель мотоцикла не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Мужчина получил закрытый перелом левого предплечья и правого бедра, а также сотрясение головного мозга. Мотоциклиста доставили в больницу, где он скончался. Его пассажир госпитализирован с ушибом грудной клетки и закрытой травмой живота, пишет ИА UssurMedia.

Очевидцы утверждают, что при водителе и пассажире были спиртные напитки.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области мотоциклист наехал на бордюр и упал. В результате 30-летний мужчина скончался.