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Дело возбудили по факту нарушений при разгрузке нефтетанкера на Кубани

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Уголовное дело возбудили по факту происшествия с нефтетанкером при разгрузке в Новороссийском морском порту. В результате навала танкера на площадку причала ущерб составил 370 млн рублей.

Инцидент произошел в июне 2019 года. Во время швартовых работ произошел навал танкера на площадку причала. В результате происшествия сам танкер, участвующий в швартовке буксир и причал получили значительные повреждения. По данным следствия, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, пишет ИА KrasnodarMedia.

Ущерб причалу порта оценивается более чем в 370 млн рублей, ущерб буксиру — около 2 млн рублей. Расследование уголовного дела находится под контролем Новороссийской транспортной прокуратуры.

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