Мотоциклист погиб в ДТП в Калининградской области

В городе Ладушкин в Калининградской области мотоциклист наехал на бордюр и упал. Он скончался на месте.

Как рассказали «Калининград.Ru» в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла ночью 5 августа на улице Победы. По предварительной информации, 30-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Suzuki, наехал на бордюр и упал.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил различные травмы, от которых скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

19 июля на трассе Калининград–Черняховск произошло ДТП с участием бензовоза и микроавтобуса, в котором ехала семья с пятью детьми от трех месяцев до восьми лет.