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Очевидцы засняли смерч в Сочи

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Фото: youtube.com/Тимур Митько
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Очевидцы засняли огромный смерч, пронесшийся в Краснодарском крае в непосредственной близости от берега 4 августа. Видеозапись публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как воронка высотой в десятки метров поднимает воду и приближается к берегу.

«Смерчи в этом году просто разбушевались, каждую неделю буйствуют, пугают отдыхающих! Это природа: никуда не денешься, поэтому наслаждайтесь просмотром», — написал автор одной из записей в соцсети.

Из-за смерчей на Кубани объявили массовую эвакуацию, в регионе действует штормовое предупреждение, населенным пунктам грозит подтопление. Спасатели дежурят в круглосуточном режиме. По словам местных жителей, смерчи — не редкость для региона в этом году и возникают почти каждую неделю, причиняя множество неудобств жителям городов и поселкам, а также туристам.

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