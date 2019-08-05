Очевидцы засняли смерч в Сочи

Очевидцы засняли огромный смерч, пронесшийся в Краснодарском крае в непосредственной близости от берега 4 августа. Видеозапись публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как воронка высотой в десятки метров поднимает воду и приближается к берегу.

«Смерчи в этом году просто разбушевались, каждую неделю буйствуют, пугают отдыхающих! Это природа: никуда не денешься, поэтому наслаждайтесь просмотром», — написал автор одной из записей в соцсети.

Из-за смерчей на Кубани объявили массовую эвакуацию, в регионе действует штормовое предупреждение, населенным пунктам грозит подтопление. Спасатели дежурят в круглосуточном режиме. По словам местных жителей, смерчи — не редкость для региона в этом году и возникают почти каждую неделю, причиняя множество неудобств жителям городов и поселкам, а также туристам.