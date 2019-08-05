Новый парк аттракционов построят в Иркутской области

В Саянске (Иркутская область) планируют построить новый парк аттракционов. В зимний период он будет превращаться в каток.

Инициативу по строительству парка озвучил мэр города Олег Боровский. Началась разработка проектно-сметной документации, причем в разработке будущего парка могут принять участие местные жители. Власти города принимают предложения по обустройству парка, сообщает ИА IrkutskMedia.

Ожидается, что территория будет рассчитана на детей от трех до 12 лет. Там же оборудуют площадку для скейтбординга, а также пешеходный фонтан. На зимний период аттракционы планируется демонтировать, а на освободившейся территории будет заливаться каток.