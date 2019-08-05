Аукцион на закупку квартир для жителей аварийного фонда сорвался в Умбе

В Умбе (Мурманская область) сорвался аукцион на приобретение квартир для жильцов аварийного фонда. Ход реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в мурманской области» рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 5 августа.

Как отметил в своем докладе вице-губернатора Евгений Никора, в Умбе планировалось приобрести у застройщика 30 квартир в новом доме, однако аукцион был признан несостоявшимся. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Врио губернатора Андрей Чибис, в свою очередь, заявил, что проблема заключается в поздних сроках проведения аукциона. По его словам, решением проблемы может стать переселение людей в другие муниципалитеты.

Врио главы региона поручил комитету государственного и финансового контроля Мурманской области проверить ситуацию с закупками в отстающих муниципальных образования и в течение недели найти способы решения.

В этом году в Мурманской области планируют расселить из аварийного жилья 600 человек.