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Аукцион на закупку квартир для жителей аварийного фонда сорвался в Умбе

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В Умбе (Мурманская область) сорвался аукцион на приобретение квартир для жильцов аварийного фонда. Ход реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в мурманской области» рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 5 августа.

Как отметил в своем докладе вице-губернатора Евгений Никора, в Умбе планировалось приобрести у застройщика 30 квартир в новом доме, однако аукцион был признан несостоявшимся. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Врио губернатора Андрей Чибис, в свою очередь, заявил, что проблема заключается в поздних сроках проведения аукциона. По его словам, решением проблемы может стать переселение людей в другие муниципалитеты.

Врио главы региона поручил комитету государственного и финансового контроля Мурманской области проверить ситуацию с закупками в отстающих муниципальных образования и в течение недели найти способы решения.

В этом году в Мурманской области планируют расселить из аварийного жилья 600 человек.

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