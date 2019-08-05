Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей. Об этом сообщается в понедельник, 5 августа, на сайте городского управления Федеральной службы судебных приставов.

В отношении летчицы 1993 года рождения было возбуждено 127 исполнительных производств, из которых более 100 — штрафы ГИБДД за превышение скорости и неправильную парковку на общую сумму более 130 тыс. рублей.

Штрафы дорожного ведомства приходили нарушительнице скоростного режима из разных регионов страны, уточняет «Ридус». Сразу после того, как женщине отказали в выезде из страны, пилот в тот же день погасила всю задолженность и набежавшие пени.

14 июля сообщалось, что число должников, ограниченных в выезде из России, достигло к началу лета 3% взрослого населения. Это составляет 3 млн 429 тыс. человек, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В Москве число невыездных граждан составило к началу лета 157 тыс. человек.