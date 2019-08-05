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Стоимость посещения севера Ольхона увеличат в Иркутской области

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Посещение оборудованных мест отдыха на экскурсионном маршруте «Север острова Ольхон» подорожает для туристов. Это связано с необходимостью благоустройства и сохранения природного потенциала.

Размер платы за отдых на экскурсионном маршруте вырос до 300 рублей. В «Заповедном Прибайкалье» объясняют, что для территории необходимо разработать мероприятия по сохранению и развитию рекреационного потенциала. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В стоимость входит посещение Прибайкальского национального парка. Цена будет одинаковой как для жителей Иркутской области, так и для иностранных туристов.

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