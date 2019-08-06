Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов покидает свой пост и будет работать в должности вице-президента Федерации гандбола России (ФГР). Это решение было принято после встречи с президентом ФГР Сергеем Шишкарёвым. Я много лет отработала под его руководством и могу сказать, что это был очень полезный опыт. Когда я сама стала тренером, то переняла у него не только много важных вещей в плане методики и тактики, но и одно золотое правило. Ни на одной тренировке ты не должен себя жалеть. Одна, 10, 15 минут простоя — это всегда шаг назад. Это та вещь, которую я регулярно транслирую своим воспитанникам.

Евгений Трефилов был главным тренером женской сборной с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством национальная команда победила на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, завоевала серебряные медали на Олимпиаде 2008 года в Пекине, четыре раза российские гандболистки становились чемпионками мира (2001, 2005, 2007, 2009), четыре раза брали медали на чемпионатах Европы (серебро — 2006, 2018; бронза — 2000, 2008). Много трофеев тренер взял и на клубном уровне.

Конечно, большего всего в Трефилове поражает то, какой колоссальный эмоциональный заряд он дает своим подопечным. От настроения тренера зависит очень многое — как пройдет тренировка, с каким настроем игроки выйдут на матч. Евгений Васильевич всегда сам в тонусе и держит в тонусе своих подопечных. Он проделывает невероятный объем работы, начиная от составления тренировочного плана, заканчивая отработкой самых казалось бы незначительных элементов.

Для него не существует мелочей. Каждая деталь может повлиять на итоговый результат, за который отвечает главный тренер. Поэтому Евгений Васильевич готов оставаться на дополнительные тренировки и работать с игроками до того момента, пока у них не станет получаться то, что он задумал.

К тому же он не только лидер команды на площадке, но и большой друг за ее пределами. Он всегда готов помочь решить какие-то бытовые проблемы игроков, чтобы они думали исключительно о гандболе. Это говорит о многом.

Все знают Трефилова как очень строгого тренера, который любит покричать и поругаться на своих подопечных. Но также он здорово умеет разрядить атмосферу, большой мастер пошутить. Самый забавный случай, который сразу приходит на ум, произошел с Евгением Васильевичем на одном из чемпионатов Европы. Мы плохо сыграли в первом тайме и пришли на перерыв очень напряженными. Трефилов тоже был на взводе и, чтобы не сказать ничего лишнего, решил зайти в душ, чтобы мы поговорили друг с другом. А в душевой комнате были фотоэлементы, которые автоматически включали воду. Евгения Васильевича обдало холодной водой. Он вышел к нам мокрый до нитки, и мы все вместе долго смеялись. На второй тайм команда вышла в отличном настроении и, кажется, уверенно выиграла тот матч.

Конечно, Трефилова будет не хватать сборной. Но, на мой взгляд, ему нашли достойного сменщика. Для меня новость о назначении Амброса Мартина не стала неожиданностью. Когда появилась информация, что он не будет заключать новый контракт со сборной Румынии, стало понятно, что испанец возглавит нашу национальную команду.

Амброс Мартин в последние годы очень востребован в женском гандболе, работает исключительно с топ-клубами. Помимо большого опыта очевидный плюс испанца в том, что он уже год тренирует российский клуб «Ростов-Дон», знает менталитет местных игроков.

Понятно, что без сравнений его результатов с Трефиловым не обойдется. Думаю, что Мартин это понимает и постарается удержать высокую планку на Играх-2020 в Токио. Правда, туда еще надо отобраться. Через Чемпионат мира-2019 или олимпийскую квалификацию. Так что нас ждет очень интересный год.

Автор — трехкратная чемпионка мира, двукратный призер чемпионатов Европы

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