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Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина стрелял из пневматического оружия по жестяным банкам и попал в голову семилетнему ребенку. Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, без сознания, сообщает в понедельник, 5 августа, «Е1.Ru».

«Сотрудники полиции Нижнего Тагила нашли местного жителя — неработающего и ранее не судимого, которого подозревают в причинении ранения несовершеннолетнему», — сообщили изданию в областном управлении МВД.

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В полиции рассказали, что инцидент произошел вечером 4 августа. Ранив мальчика, мужчина скрылся, но его вскоре обнаружили на его садовом участке в поселке Рудник имени III Интернационала. Оказалось, что 35-летний стрелок владеет двумя винтовками: одну он спрятал, другую кинул через забор на участок соседа. Позже мужчина во всем сознался и рассказал, где спрятал оружие.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Областное управление Следственного комитета России ходатайствовало перед прокуратурой о передаче дела из органов полиции в органы следствия.

«Указанное решение принято с учетом необходимости наиболее тщательного установления всех обстоятельств инцидента, в результате которого пострадавший семилетний мальчик был доставлен в больницу», — отметили в СКР. Сейчас, по данным следствия, врачи борются за жизнь пострадавшего мальчика.

3 августа в Карелии мужчина по неосторожности застрелил знакомого во время охоты на кабана. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Стрелку грозит наказание — до двух лет лишения свободы.

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