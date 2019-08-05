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Школьников возвращают в лагеря после эвакуации на Кубани

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Более 170 детей возвращаются в детский лагерь в Краснодарском крае после эвакуации. По данным МЧС, угроза подтопления миновала.

По данным администрации района, в лагере «Ровесник» 90 детей доставили по местам пребывания, так как смена в лагере закончилась. В лагере «Лебяжий берег» более 170 детей возвращаются на отдых из пункта временного размещения. Ребята ночевали в школе № 52 Ачуевского сельского поселения в связи с угрозой подтопления лагеря. Сейчас погода не вызывает опасений, сообщает ИА KrasnodarMedia.

При этом на территории Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение, силы МЧС находятся в повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что два детских лагеря были эвакуированы в связи с угрозой подтопления и смерчей.

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