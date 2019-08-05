Зарубившего сына топором петербуржца приговорили к 15 годам колонии

Суд приговорил 44-летнего жителя Санкт-Петербурга к 15 годам колонии строгого режима за убийство малолетнего сына. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Преступление произошло в октябре 2018 года. Мужчина был сильно пьян и «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» нанес 11-летнему мальчику не менее 14 ударов топором, говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что мужчина в момент убийства осознавал, что делает. Обвиняемый полностью признал вину.

В июне жительница Омска призналась в убийстве двухлетней дочери. По словам женщины, она была пьяна, разозлилась на девочку, которая неаккуратно ела булку и накрошила на стол, и запихала ей в рот остатки хлеба и собранные крошки. Когда ребенок задохнулся, сожитель матери забрал тело и унес. Найти труп следователям не удалось, так как женщина не знает места захоронения, а мужчина вскоре умер от алкогольной интоксикации.