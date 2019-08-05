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В Севастополе опознали тела чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу

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Чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и ее подруга — вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева — погибли в Севастополе во время купания в шторм. Об этом сообщили в понедельник, 5 августа, в Федерации кикбоксинга России.

«Девочек нашли. Гисмеева Элина и Фатима Жагупова. Обе — мастера спорта международного класса, первые номера сборной команды России по кикбоксингу», — цитирует «РИА Новости» заявление организации.

По словам заместителя главы управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимира Беспалого, девушки погибли из-за того, что проигнорировали предупреждение о штормовой погоде.

ЧП произошло 4 августа на территории яхт-клуба. Беспалый уточнил, что его территория не была предназначена для купания, и спасателей там не было. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева правоохранительным органам предстоит дать оценку действиям руководства яхт-клуба.

Согласно предварительным данным, одна из спортсменок во время шторма прыгнула с пирса и ударилась о причал. Подруга бросилась ей на помощь и тоже погибла, сообщает RT.

Жагуповой было 32 года. Она жила в Москве. 27-летняя Гисмеева проживала в Мурманске, уточняет НСН. Исполнительный директор федерации кикбоксинга России Михаил Герасимов рассказал, что спортсменки приехали в Севастополь на сборы российской команды по кикбоксингу, которые завершились 3 августа. Он отметил, что девушек пытались остановить, когда они пошли на море.

Член сборной России по кикбоксингу, которая тоже участвовала в сборах, рассказала, что уже прилетела в Москву. «И вот только что узнала, что девчонок нашли: тела их, сильно изрезанные камнями, нашли в одной стороне, а одежду, сорванную волной, в другой», — приводит слова спортсменки сайт kp.ru.

3 августа моторная лодка в Красноярском крае насмерть сбила купающуюся в озере девочку. Инцидент произошел на озере Большом в Шарыповском районе. От травм, полученных от винта лодочного мотора, девочка скончалась на месте.

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