Мужчина застрелил знакомого на охоте в Карелии

В Пряжнинском районе Республики Карелия во время охоты погиб 36-летний житель Петрозаводска. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Трагедия произошла в субботу, 3 августа, около деревни Важинская Пристань. По версии следствия, подозреваемый по неосторожности застрелил своего знакомого во время охоты на кабана, пишет ИА FlashNord.

По факту произошедшего возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

22 июля сообщалось о том, что процедуру получения охотничьего билета, необходимого для владения оружием, могут ужесточить. В Минприроды считают существующие правила слишком формальными, не свидетельствующими о наличии необходимых для охоты знаний и навыков.